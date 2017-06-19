В Уфе спасен заблудившийся 81-летний мужчина

Заблудившегося по дороге в сады пожилого человека нашли сотрудники Службы спасения Уфы, сообщили в учреждении.

Информация о том, что в микрорайоне Инорс потерялся пенсионер, поступила в Службу спасения накануне поздним вечером. Пожилой человек позвонил родственникам и сообщил, что заблудился, а через полчаса его телефон стал недоступен.

В примерный район поисков были направлены спасатели и сотрудники полиции. Работы осложнял сложный рельеф местности и наступившая темнота. Заблудившегося удалось обнаружить только на следующий день, он был в сознании. Мужчине оказали первую помощь и передали бригаде «скорой помощи».