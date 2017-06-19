В Башкирии два человека пострадали в столкновении «Нексии» и «Матиза»

Авария произошла вечером 18 июня в Стерлитамакском районе.

На автодороге Уфа – Оренбург житель Стерлитамака за рулем «Нексии» при развороте не уступил встречному «Матизу». Последовало столкновение, в результате которого травмы получили 18-летняя пассажирка первой «Дэу» и 44-летняя водитель второй – обе госпитализированы.

За прошедшее воскресенье в регионе зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Задержаны 94 пьяных водителя.