В Башкирии вдвое увеличат пособие многодетным семьям

Денежную выплату многодетным малоимущим семьям в республике планируется увеличить вдвое, сообщил глава республики Рустэм Хамитов, комментируя вопрос врача из Уфы в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Речь идет о ежемесячном пособии этой категории семей, выплачиваемом на третьего и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет. Выплату увеличится с трех до шести тысяч рублей, пояснил Р. Хамитов.





Глава республики также отметил, что рабочая группа по вопросам демографии и повышению рождаемости занимается разработкой плана действий до 2020 года.





Дополнительную поддержку, в частности, получат студенческие семьи: при рождении ребенка им выплатят 100 тысяч рублей, ежемесячное пособие повысится до 3 тысяч рублей.