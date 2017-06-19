В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода

Наезд был совершен около трех часов ночи 17 июня, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Белорецк – Учалы – Миасс водитель, предположительно за рулем грузовика, наехал на 20-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте, а виновник скрылся. Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев происшествия обратиться в полицию, анонимность гарантируется.

Кроме того, в тот же день в Иглинском районе на автодороге Самара – Уфа – Челябинск 28-летний мужчина за рулем Citroen C4 сбил женщину. Травмы оказались смертельными, личность женщины не установлена.