В Баймакском районе впервые прошёл праздник баурсака

Сдобные и пресные, с мясным фаршем и творожные, крупные «колбасики» и мелкие «орешки» – все великолепие и разнообразие баурсака можно было попробовать в воскресенье на стадионе «Сакмар» в селе Темясово.



Раньше баурсак – весьма калорийный вид хлеба – непременно присутствовал в повседневном меню и на праздничном столе башкир. Посыпанный сахарной пудрой или медом он украшал стол новобрачных. Его заготавливали впрок,

поскольку изначально это блюдо связано с кочевым образом жизни. На празднике этой популярной национальной выпечки можно было не только полакомиться, но и самим приготовить баурсак.

Своими секретами приготовлениями любимого лакомства башкир делились участницы выставки. Шамсинур Рыскужина аж из самой Москвы приехала, чтобы рассказать свой рецепт. Впрочем, баурсак любим не только башкирами. Традиционное блюдо кочевников готовят казахи и монголы, туркмены и калмыки, алтайцы и уйгуры, узбеки и татары. Чем отличаются «их баурсак», рассказывали марийцы и чуваши.





Праздник баурсака в Темясове прошел в рамках Дня дружбы народов в Баймакском районе. Яркий штрих празднику придало выступление национальных диаспор – чеченцев и узбеков, киргизов и марийцев, чувашей и таджиков, татар и украинцев, прибывших сюда со всех концов республики. Колоритным его дополнением стала конкурсная программа фольклорных коллективов районов Зауралья. Тематика их песен и частушек – гостеприимная хлебосольная башкирская земля, братство и дружба, национальные блюда. Больше всех групп представили хозяева праздника. Сразу три баймакских коллектива заняли третье место. Это тавлыкаевскаяй «Хатифа», темясовская «Гильмияза» и ургазинский «Ялан». «Серебро» у ансамблей Трушинского СДК «Язлаур» из Зианчуринского района и «Истэлек» Баишевского СДК Баймакского района. Первое место у сибайского «Янгузей». Гран-при завоевал народный фольклорный коллектив «Кош юлы» из Хайбуллинского района.