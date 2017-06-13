До Башкирии может дойти африканская чума свиней

Также она может затронуть еще шесть регионов.

Африканская чума свиней (АЧС), которую уже зарегистрировали в десяти российских регионах, может распространиться еще на четыре субъекта федерации, включая Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

АЧС зафиксирована в десяти субъектах федерации, в том числе в двух регионах ПФО (Самарская и Саратовская области). До конца года АЧС может распространиться на Мордовию, Удмуртию, Марий Эл, Башкортостан, Ульяновскую, Костромскую и Кировскую области,

В ведомстве подчеркивают, что от заболевания не защищена ни одна территория РФ, так как перемещение свинины трудно контролировать.

Напомним, что в прошлом году правительство РБ запретило ввоз свиней из регионов, где фиксировались вспышки заболевания. Тогда случаи АЧС были зарегистрированы в 40 регионах России. В восьми объявили карантин.