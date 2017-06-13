В Дюртюлинском районе введут цех по переработке гречихи

18.06.17 Сегодня - День медицинского работника

18.06.17 В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

18.06.17 В Уфе появится российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

18.06.17 В уфимском озере поймали пиранью

18.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

18.06.17 В Башкирии шесть районов приступили к кормозаготовке

18.06.17 В Уфе пройдет чемпионат России по футболу среди школьников

18.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

18.06.17 В Башкирии отменили противопожарный режим

18.06.17 В Башкирии пастух погиб под колесами молоковоза

18.06.17 В прошлом году жители Башкирии посетили докторов 37 миллионов раз