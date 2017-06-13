В Уфе пройдёт благотворительный «Звёздный сабантуй»

Участвовать приглашаются творческие коллективы и сольные артисты, выступающие в любом сценическом жанре – от вокала до акробатики и фокусов. Возраст не имеет значения. «Если вы чувствуете, что у вас есть сценический талант, который достоин того, чтобы его увидело и оценило авторитетное жюри под председательством народного артиста РБ Вахита Хзырова, и многочисленные зрители – у вас есть шанс зажечь свою звезду», - отмечают организаторы.

Отличившиеся участники будут награждены ценными призами и получат шанс заключить контракт с продюсерским центром на продвижение своего проекта или выиграть грант.

Отбор проводится в два тура: заочный – заявки с информацией о своем творческом проекте и видеоролик выступления (можно снять на телефон) нужно отправить на электронную почту ufaedem@mail.ru и очный – 24 июня на площадке возле колеса обозрения на проспекте Октября.

Гала-концерт фестиваля состоится на этой же площадке 25 июня в 14.00 часов.