В Белебеевском районе в ДТП погиб пассажир «десятки»

Авария произошла утром 16 июня, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Белебей – Новосеменкино пьяный 22-летний местный житель, не имеющий прав, не справился с рулем ВАЗа и допустил его опрокидывание в кювет. На месте происшествия скончался 24-летний пассажир легковушки.

Как мы сообщали ранее, ДТП с участием такой же модели произошло вчера в Кармаскалинском районе. Водитель «Нексии» совершил лобовое столкновение с отечественной легковушкой на встречке. На месте аварии скончались пассажиры иномарки – 59-летняя и 62-летний супруги из Татарии. Кроме того, госпитализированы 32-летняя пассажирка «Нексии» и ее четырехлетний сын – жители Баймака. Мальчик находился в детском удерживающем устройстве, что и спасло ему жизнь.