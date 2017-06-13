В Уфе незаконно срубили 78 тополей

17.06.17 Сегодня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17.06.17 Башкирия улучшила свои позиции в российском рейтинге инвестиционного климата

17.06.17 В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

17.06.17 В Уфе появится российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

17.06.17 В 2016 году в Башкирии зарегистрированы более 13 тысяч онкобольных

17.06.17 В Уфе построят специальную площадку для выгула собак

17.06.17 В уфимском озере поймали пиранью

17.06.17 Исполнять обязанности руководителя госкомитета по транспорту будет Альберт Сулейманов

17.06.17 В Башкирии планируют вдвое увеличить пособие для многодетных семей

17.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

17.06.17 В Башкирии учительницу уволили за избиение ученицы

17.06.17 БашГУ заключил договор о сотрудничестве с Китайским университетом

17.06.17 В Башкирии шесть районов приступили к кормозаготовке

17.06.17 В Уфе пройдет чемпионат России по футболу среди школьников

17.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет