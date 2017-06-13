Кто первый соберёт на капремонт?

В Башкортостане определены лидеры и отстающие среди муниципальных образований по оплате взносов на капремонт, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает Региональный оператор РБ, с января по май 2017 года средний сбор по Башкортостану составил 90,5%.

В пятерке лучших находятся те районы и города, которые «перешагнули» планку в 94%. Лидируют Татышлинский район с показателем 102,8%, Архангельский район (101,6%) и Салават (101%). На четвертом месте – Уфимский район (100,1%), замыкает пятерку Межгорье с показателем 94,1%.



В 46 городах и районах республики уровень сборов составляет свыше 80%. Уфа в этом списке находится на 30-м месте с показателем собираемости 87,5%.



Как отмечают в Фонде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с января по май) "наблюдается рост собираемости взносов по республике (+7,4%), который ранее составлял 83,1%".