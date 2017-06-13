В Башкирии ливень "столкнул" автомобиль и асфальтоукладчик

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня около 16 часов в Мечетлинском районе, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

На 115-м километре дороги Кропачево - Месягутово - Ачит грузовик «Хендай» наехал на асфальтоукладчик. За рулем грузовика находился 57-летний житель Свердловской области. Асфальтоукладчиком же управлял 50-летний местный механизатор дорожно-ремонтной организации. От полученных во время столкновения травм оба водителя скончались на месте.

Со слов очевидцев, в это время шел очень сильный ливень, практически полностью ограничивший видимость, пояснил Динар Гильмутдинов, но окончательно причины ДТП станут известны после завершения следственных мероприятий.