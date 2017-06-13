В Башкирии сотрудник автосалона потратил деньги клиентов на азартные игры

Теперь он предстанет перед судом по 16-ти эпизодам преступлений, предусмотренных статьей «мошенничество».

С октября 2012 по май 2013 года 52-летний директор по продажам ООО «РосАвто» предлагал клиентам выгодные условия покупки автомобилей «Лада Ларгус» и заключал с ними договора купли-продажи. Сами условия были выдуманы, договора – фиктивны, а клиенты, согласно подписываемым документам, вносили полную стоимость товара с условием отсроченной поставки.

Получив от шестнадцати человек более четырех миллионов рублей, сотрудник автосалона не внес в кассу, а потратил их на азартные игры.

Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил причиненный ущерб. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Стерлитамака.