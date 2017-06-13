Осуждена жительница Башкирии, истязавшая четырёхлетнего сына

Мировой судья по Бирскому району вынес приговор в отношении 32-летней Оксаны Архиповой, сообщает межрайонная прокуратура.

Женщина, находясь в пьяном состоянии, систематически избивала четырехлетнего сына, вымещая таким образом на нем свою злобу. Во время очередного порыва мать нанесла ребенку ножом многочисленные порезы туловища.

Суд приговорил злоумышленницу к году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Мальчик передан на воспитание родственникам, органы опеки готовят материалы для лишения женщины родительских прав.