В Уфе автоугонщики получили 4,5 года на двоих

Верховный суд республики ужесточил приговор 31-летнему уфимцу Александру Акулинину и 50-летнему жителю Ленинградской области Владимиру Тарновскому, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

С мая по ноябрь 2015 года Акулинин вскрывал элитные иномарки с помощью устройства, дублирующего сигнал автосигнализации и перегонял их в гараж близ деревни Шипово. Среди угнанных автомобилей оказались Toyota Land Cruiser, Lexus LX и Toyota Land Cruiser Prado.

Ущерб от действий злоумышленников составил более шести миллионов рублей.

Кировский райсуд столицы приговорил уфимца к четырем годам, его сообщника – к двум годам лишения свободы условно. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Верховный суд приговорил первого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, второго - к полутора годам строгого режима.