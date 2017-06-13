|
|
НОВОСТИ
16.06.17 10:05
Башкирские спортсмены привезли десять медалей с чемпионата России по борьбе на поясах
15.06.17 17:53
Рустэм Хамитов: В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики
15.06.17 16:37
Владимир Путин заверил уфимского доктора, что поддержка семей с новорожденными детьми будет продолжена
15.06.17 15:02
В Уфе закончил работу второй открытый Фестиваль неравнодушных людей «Есть у нас звёздочка своя»
15.06.17 11:09
На съезде онкологов в Уфе разработают основу Национальной стратегии по борьбе с раком
14.06.17 22:49
Янаульскую школьницу, получившую удар электротоком во время селфи, госпитализируют в уфимскую больницу
14.06.17 15:03
В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
|
16.06.17 | 14:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе автоугонщики получили 4,5 года на двоих
Верховный суд республики ужесточил приговор 31-летнему уфимцу Александру Акулинину и 50-летнему жителю Ленинградской области Владимиру Тарновскому, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
С мая по ноябрь 2015 года Акулинин вскрывал элитные иномарки с помощью устройства, дублирующего сигнал автосигнализации и перегонял их в гараж близ деревни Шипово. Среди угнанных автомобилей оказались Toyota Land Cruiser, Lexus LX и Toyota Land Cruiser Prado.
Ущерб от действий злоумышленников составил более шести миллионов рублей.
Кировский райсуд столицы приговорил уфимца к четырем годам, его сообщника – к двум годам лишения свободы условно. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Верховный суд приговорил первого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, второго - к полутора годам строгого режима.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30