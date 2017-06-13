В Уфе произойдёт массовое отключение электроэнергии

16.06.17 Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии

16.06.17 Башкирия улучшила свои позиции в российском рейтинге инвестиционного климата

16.06.17 В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

16.06.17 В Уфе появится российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

16.06.17 В 2016 году в Башкирии зарегистрированы более 13 тысяч онкобольных

16.06.17 Обладателями грантов Президента России стали два молодых ученых из БашГУ

16.06.17 В Уфе построят специальную площадку для выгула собак

16.06.17 В уфимском озере поймали пиранью

16.06.17 Исполнять обязанности руководителя госкомитета по транспорту будет Альберт Сулейманов

16.06.17 В Башкирии планируют вдвое увеличить пособие для многодетных семей

16.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

16.06.17 В Башкирии учительницу уволили за избиение ученицы

16.06.17 БашГУ заключил договор о сотрудничестве с Китайским университетом

16.06.17 В Башкирии шесть районов приступили к кормозаготовке

16.06.17 В Уфе пройдет чемпионат России по футболу среди школьников

16.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

16.06.17 В Башкирии проводится операция «Должник»