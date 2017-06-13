В Башкирии КамАЗ насмерть сбил пешехода

ДТП произошло ночью 15 июня в Иглинском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На трассе М5 «Урал» житель Туймазов за рулем грузового авто, двигаясь в направлении Уфы, сбил мужчину, шедшего в попутном направлении. Пешеход скончался на месте происшествия, его личность не установлена – на вид 30-35 лет.

За прошедшие сутки в регионе один человек стал жертвой и 17 получили травмы в четырнадцати ДТП. Задержаны 56 пьяных водителей.