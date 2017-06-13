|
|
НОВОСТИ
16.06.17 10:05
Башкирские спортсмены привезли десять медалей с чемпионата России по борьбе на поясах
15.06.17 17:53
Рустэм Хамитов: В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики
15.06.17 16:37
Владимир Путин заверил уфимского доктора, что поддержка семей с новорожденными детьми будет продолжена
15.06.17 15:02
В Уфе закончил работу второй открытый Фестиваль неравнодушных людей «Есть у нас звёздочка своя»
15.06.17 11:09
На съезде онкологов в Уфе разработают основу Национальной стратегии по борьбе с раком
14.06.17 22:49
Янаульскую школьницу, получившую удар электротоком во время селфи, госпитализируют в уфимскую больницу
14.06.17 15:03
В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
|
16.06.17 | 10:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Из Башкирии на «iВолгу-2017» отправились сто молодых людей
Сто юношей и девушек из Башкортостана поборются за гранты молодежного форума «iВолга-2017», который проходит в Самарской области с 14 по 24 июня.
В нынешнем году заявки на участие в форуме подали 829 молодых инноваторов республики, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РБ.
Региональная конкурсная комиссия отобрала 100 лучших работ. Идеи участников будут оценивать профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие из ребят получат грантовую поддержку.
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2017» в этом году отмечает пятилетие. Он собрал свыше двух тысяч участников. Предусмотрены десять смен: «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ», «Малая родина - большие возможности», «МедиаВолна», «Патриот», «Поколение добра», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Ты – предприниматель», а также международная смена «iВолга Global».
Грантовый фонд «iВолга-2017», сформированный из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, составит 8 млн рублей.
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30