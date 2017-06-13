В Уфе на проспекте Салавата Юлаева появились новые арт-объекты

В Октябрьском районе города продолжаются работы по благоустройству, сообщила пресс-служба района.

В этом году он отмечает свое 40-летие. Стараниями коммунальных служб в районе появляются новые арт-объекты.

Так на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Шафиева была создана композиция из камней, цветов и кустов барбариса Проезжая вдоль проспекта можно увиденть также недавно установленные фигурку куницы, падающую вазу и декоративную тележку.