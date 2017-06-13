Башкирские спортсмены привезли десять медалей с чемпионата России по борьбе на поясах

В соревнованиях участвовали более трехсот спортсменов из 27 регионов страны.

В Карачаево- Черкесии прошел чемпионат России по борьбе на поясах. В нем участвовали более 300 спортсменов из 27 регионов страны, борцы состязались в 19 весовых категориях.

По итогам соревнований на счету башкирских борцов 10 медалей различного достоинства. «Золото» в своем весе завоевали Артур Зулькарнаев и Рустем Арсланов, «серебро» - Марсель Закиров и Ильдар Кашапов, «бронза» на счету Юлии Зиновьевой, Евгения Бикташева, Айнура Сыртаева, Виталия Балянова, Дмитрия Балянова и Наиля Мухаметьянова.

Согласно регламенту, борцы, занявшие первые места, войдут в состав сборной России, которая в этом году выступит на чемпионате мира по борьбе на поясах в Астане, сообщает республиканское минспорта.