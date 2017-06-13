Рустэм Хамитов поздравил врачей с профессиональным праздником

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поздравил с Днем медицинского работника ветеранов, организаторов здравоохранения, врачей, медицинских сестер.

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, Р Хамитов отметил, что "в зале собрались представители самой гуманной, благородной профессии".

"Труд врача всегда был и будет одним из самых востребованных в обществе, - подчеркнул он. - Именно здоровье во многом определяет качество жизни человека, социальное благополучие каждой семьи, будущее республики и страны в целом".



Рустэм Хамитов акцентировал внимание на достижениях сферы здравоохранения республики. Среди них строительство новых корпусов медицинских учреждений, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства, современных ФАПов, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, успешная реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проекта «Открытая регистратура», внедрение Ситуационного центра, расширение телемедицинских связей и другие.



"И все-таки ни современное дорогостоящее оборудование, ни «чудо-технологии» не смогут сами по себе существенно улучшить ситуацию в здравоохранении. Это можете сделать только вы, уважаемые коллеги, - обратился он к собравшимся медикам.



Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, глава региона вручил лучшим докторам почетные звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан» и «Заслуженный работник здравоохранения Республики Башкортостан». Церемонию награждения продолжил министр здравоохранения Анвар Бакиров. Он наградил медицинских работников за высокий профессионализм и верность выбранной профессии нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Кстати





Сегодня в сфере здравоохранения региона работают свыше 83 тысяч специалистов, в том числе 14 тысяч врачей и более 39 тысяч работников со средним медицинским образованием.





Благодаря программе «Земский доктор» более 1 тысячи 200 человек приступили к работе в сельской местности.





Впервые в прошлом году начала реализовываться программа «Земский фельдшер» - в ФАПы привлечены 72 специалиста.