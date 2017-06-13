В Уфе перекроют движение на перекрёстке улиц Комсомольской и Бессонова

15.06.17 Сегодня - Всемирный день ветра

15.06.17 В Башкирии снова ожидаются штормовой ветер, дождь и гроза

15.06.17 В Башкирии проводится операция «Должник»

15.06.17 Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии

15.06.17 Башкирия улучшила свои позиции в российском рейтинге инвестиционного климата

15.06.17 В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

15.06.17 В Уфе появится российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

15.06.17 В Демском районе Уфы установили скамейку с зонтиком

15.06.17 В 2016 году в Башкирии зарегистрированы более 13 тысяч онкобольных

15.06.17 На дороге «Уфа-Аэропорт» началось строительство надземного пешеходного перехода

15.06.17 Обладателями грантов Президента России стали два молодых ученых из БашГУ

15.06.17 Компания «Лукойл» вновь подняла цены на бензин в Башкирии

15.06.17 В Уфе построят специальную площадку для выгула собак

15.06.17 Супружескую пару из Башкирии с каменной свадьбой поздравил Дмитрий Медведев

15.06.17 В уфимском озере поймали пиранью

15.06.17 Исполнять обязанности руководителя госкомитета по транспорту будет Альберт Сулейманов