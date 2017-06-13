Владимир Путин поздравил семью из Башкирии с рождением сына

Президент России во время прямой линии поздравил супругов Сухаревых из Башкирии с рождением сына Михаила.

О том, что у него буквально двадцать минут назад родился второй сын, президенту рассказал Артем Сухарев, которому медики уже дали малыша в руки.

«Жена пока после родов находится в реанимационном отделении, а я знакомлюсь с сыном», - сообщил отец.

«Его вес 3800, рост 54 см. Имя мы ему уже выбрали – Михаил», - поделился радостью Артем Сухарев.