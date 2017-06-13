Уфимка «выручила» 700 тысяч рублей, выставив на продажу арендованную квартиру

Сотрудники полиции задержали 55-летнюю злоумышленницу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Жительница Уфимского района в поисках квартиры вышла на женщину, которая представилась владелицей квартиры, расположенной в одном из домов по улице Губайдуллина. Хозяйка квартиры предложила внести предоплату и пообещала, что сама оформит все необходимые документы. Доверчивая покупательница передала 700 тысяч рублей, однако так и не дождалась жилья.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, продавец не является хозяйкой квартиры, а сняла ее в аренду и выставила затем на продажу.