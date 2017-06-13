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14.06.17 | 14:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Салаватском районе многодетной матери вернули долг по детскому пособию
Права многодетной матери на господдержку защитила прокуратура Салаватского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Женщина, работавшая специалистом в сельской администрации, в прошлом году родила третьего малыша и ушла в отпуск по уходу за ребенком. По закону она имела право на пособие, но положенные суммы несколько месяцев ей не платили.
Прокурор района потребовал от руководителя централизованной бухгалтерии сельских поселений устранить нарушение. Задолженность погашена, женщине также выплачена компенсация за просрочку платежа. Сотрудник бухгалтерии привлечен к дисциплинарной ответственности.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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