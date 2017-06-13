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14.06.17 | 14:53 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии девушка зарезала сожителя, доказывая свою верность
Вчера в одной из бань села Верхние Киги, было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, сообщили в пресс-службе следкома республики
По версии следствия, днем 13 июня 28-летняя женщина и ее 35-летний сожитель в нетрезвом состоянии пошли в баню. Там они крепко поссорились на почве ревности. Мужчина предложил сожительнице вступить с ним в интимную связь для подтверждения ее верности. Женщина в ответ сходила в дом за ножом и вонзила его благоверному в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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