В Башкирии девушка зарезала сожителя, доказывая свою верность

14.06.17 Сегодня - День работников печати и информации Республики Башкортостан

14.06.17 Сегодня - Всемирный день донора крови

14.06.17 Сегодня - Международный день блогера

14.06.17 Сегодня - День работника миграционной службы России

14.06.17 Башкирия вошла в шестерку пилотных регионов по реализации проекта «Искусственная вентиляция легких в домашних условиях»

14.06.17 В Уфе 15 июня состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий

14.06.17 В Башкирии снова ожидаются штормовой ветер, дождь и гроза

14.06.17 В Башкирии проводится операция «Должник»

14.06.17 Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии

14.06.17 Башкирия улучшила свои позиции в российском рейтинге инвестиционного климата

14.06.17 В Башкирии законодатели не разрешили вступать в брак раньше 16 лет

14.06.17 В Уфе появится российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

14.06.17 В Демском районе Уфы установили скамейку с зонтиком

14.06.17 В 2016 году в Башкирии зарегистрированы более 13 тысяч онкобольных