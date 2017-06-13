#Башкирия-В Нидерландах появится памятник башкирскому всаднику
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14.06.17 17:06
Житель Уфы угнал грузовую «ГАЗель» вместе c экспедитором в кузове
14.06.17 17:03
В Уфе украли карман с деньгами
14.06.17 16:38
Уфимка «выручила» 700 тысяч рублей, выставив на продажу арендованную квартиру
14.06.17 16:05
В строительстве Центра спортивной подготовки в Затоне выявлены серьёзные недоработки
14.06.17 15:10
Mazda отзывает в России 4531 автомобиль
14.06.17 15:03
В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
14.06.17 14:59
В Салаватском районе многодетной матери вернули долг по детскому пособию
14.06.17 14:53
В Башкирии девушка зарезала сожителя, доказывая свою верность
14.06.17 14:39
«Российские железные дороги» заплатят чишминцу за отрезанную стопу
14.06.17 14:29
В Нидерландах появится памятник башкирскому всаднику
14.06.17 13:46
Житель Краснокамского района оштрафован за экстремизм
14.06.17 13:40
В Уфе ужесточили приговор наркоторговцу
14.06.17 13:39
В Нефтекамске осужден пьяный лихач, насмерть сбивший женщину
14.06.17 13:32
Уфимец под видом содействия в получении соцжилья присвоил два миллиона рублей
14.06.17 13:31
"Народные целители" выманили у нефтекамской пенсионерки 72 тысячи рублей
14.06.17 13:18
В Башкирии убийца 89-летней пенсионерки приговорён к 18 годам колонии
14.06.17 12:11
В Башкирии соревновались лесорубы
14.06.17 11:53
В Уфе закроют проезд по улице Губайдуллина
14.06.17 11:18
В Нефтекамске задержан взломщик гаражей
14.06.17 10:41
В Башкирии в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажирка
14.06.17 10:35
В Стерлитамаке жилищному мошеннику дали четыре года колонии
14.06.17 09:43
В Уфе у наркоторговца изъято более 14 тысяч разовых доз наркотиков
13.06.17 17:26
В Янауле любительница селфи получила удар током на товарном вагоне
13.06.17 17:18
В Стерлибашевском районе грабитель напал на пенсионерку со шлангом от пылесоса
13.06.17 17:12
В Уфе пресечена попытка провоза в колонию крупной партии телефонов
13.06.17 17:07
В выходные в республике утонули два человека
13.06.17 16:19
В Башкирии могут вернуть компенсации на оплату детского сада
13.06.17 15:13
В Уфе закроют движение по улицам Мустая Карима и Амантая
13.06.17 14:59
Башкирия вошла в пятёрку лучших регионов по подписке
13.06.17 14:57
Часть проспекта Октября в Уфе останется без холодной воды
13.06.17 14:43
В Уфе водитель погрузчика признан виновным в гибели ребёнка
13.06.17 14:37
Баймакское «Вдохновение» вдохновило Сочи
13.06.17 12:03
Экс-главу и бывшего управделами администрации Балтачевского района осудили за земельные махинации
13.06.17 12:00
Новый светомузыкальный фонтан открылся в Учалах
13.06.17 11:49
В Нефтекамске осужден пьяный водитель
13.06.17 11:47
В Башкирии на пустом садовом участке прописали 260 мигрантов
13.06.17 11:19
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
13.06.17 11:17
Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии
13.06.17 11:13
В Уфе на два часа частично перекроют улицу Заки Валиди
13.06.17 11:13
В Башкирии подведены итоги конкурса «Экологические проблемы современного города»
13.06.17 11:05
В Башкирии впервые больному ребёнку установили дома аппарат вентиляции легких
13.06.17 10:56
В Башкирии пенсионер без прав разбился на «шестёрке»
12.06.17 22:48
В Уфе состоялся гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество»
12.06.17 22:29
В Башкирии завершился международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество»
12.06.17 22:24
Руководитель администрации президента России Антон Вайно направил приветствие жителям Башкирии
12.06.17 22:18
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов приняли участие в открытии исторического парка
12.06.17 12:29
Уфа празднует День России
12.06.17 09:03
«Зелёные» и ОНФ в честь Дня России провели субботник на горе Иремель
11.06.17 22:00
Под Уфой водитель погиб, опрокинув свою машину
11.06.17 21:41
В Уфу прибыла делегация из столицы Киргизии
11.06.17 21:29
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
11.06.17 21:02
Под Уфой пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали четыре человека
11.06.17 20:43
В Башкирии строительная фирма задолжала рабочим 13 миллионов рублей
11.06.17 20:40
Деревья возле международного аэропорта «Уфа» укоротили
11.06.17 20:34
В Уфе фирма не выплатила налоги на сумму свыше 23 миллионов рублей
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