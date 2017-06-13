В Нидерландах появится памятник башкирскому всаднику

Увековечить образ башкирского конника решили в честь 200-летнего юбилея Королевства Нидерланды, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Созданием скульптуры займется российский художник Александр Таратынов.

Инициатором установки выступил музыкант Альберт Адамс, руководитель фонда «Искусство объединяет людей».

С Башкирией Адамса связывают тесные дружеские отношения. В марте этого года лидер ансамбля «Гексагон» и общественный деятель Альберт Адамс встретился с министром культуры РБ Аминой Шафиковой. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере культуры между Республикой Башкортостан и Голландией. Так, в ноябре этого года планируется проведение в Башкирии масштабного культурно-образовательного проекта - продолжения акциии «Башкортостан – Голландия. Воображение. Встреча с Ван Гогом» с участием музыкантов ансамбля «Hexagon». Проект был поддержан грантами главы республики и Фонда «Искусство объединяет».

В 1813 году башкирский полк в составе российской армии освобождал страну от наполеоновской оккупации, после чего государство получило независимость. Памятник установят у реки Эйсел в следующем году.