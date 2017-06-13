В Янауле любительница селфи получила удар током на товарном вагоне

Девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

На железнодорожной станции Янаул 16-летняя горожанка получила удар электротоком при попытке провести фотоселфи, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Находясь в нетрезвом состоянии, девушка взобралась с фотоаппаратом на крышу товарного вагона. Снимки сделать она не успела, получив удар электротоком силой 27 тысяч вольт. Получив ожоги 90 процентов тела, пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в городскую больницу. Борьба за ее жизнь продолжается.

Сейчас следственные органы проводят ряд мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Готовится представление в адрес руководства железной дороги. Необходимо, в частности, усилить охрану обьектов, оборудовать их системами видеонаблюдения.