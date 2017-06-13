#Башкирия-В Стерлибашевском районе грабитель напал на пенсионерку со шлангом от пылесоса
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13.06.17 17:26
В Янауле любительница селфи получила удар током на товарном вагоне
13.06.17 17:18
В Стерлибашевском районе грабитель напал на пенсионерку со шлангом от пылесоса
13.06.17 17:12
В Уфе пресечена попытка провоза в колонию крупной партии телефонов
13.06.17 17:07
В выходные в республике утонули два человека
13.06.17 16:19
В Башкирии могут вернуть компенсации на оплату детского сада
13.06.17 15:13
В Уфе закроют движение по улицам Мустая Карима и Амантая
13.06.17 14:59
Башкирия вошла в пятёрку лучших регионов по подписке
13.06.17 14:57
Часть проспекта Октября в Уфе останется без холодной воды
13.06.17 14:43
В Уфе водитель погрузчика признан виновным в гибели ребёнка
13.06.17 14:37
Баймакское «Вдохновение» вдохновило Сочи
13.06.17 12:03
Экс-главу и бывшего управделами администрации Балтачевского района осудили за земельные махинации
13.06.17 12:00
Новый светомузыкальный фонтан открылся в Учалах
13.06.17 11:49
В Нефтекамске осужден пьяный водитель
13.06.17 11:47
В Башкирии на пустом садовом участке прописали 260 мигрантов
13.06.17 11:19
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
13.06.17 11:17
Владимир Путин вручил паспорт школьнице из Башкирии
13.06.17 11:13
В Уфе на два часа частично перекроют улицу Заки Валиди
13.06.17 11:13
В Башкирии подведены итоги конкурса «Экологические проблемы современного города»
13.06.17 11:05
В Башкирии впервые больному ребёнку установили дома аппарат вентиляции легких
13.06.17 10:56
В Башкирии пенсионер без прав разбился на «шестёрке»
12.06.17 22:48
В Уфе состоялся гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество»
12.06.17 22:29
В Башкирии завершился международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество»
12.06.17 22:24
Руководитель администрации президента России Антон Вайно направил приветствие жителям Башкирии
12.06.17 22:18
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов приняли участие в открытии исторического парка
12.06.17 12:29
Уфа празднует День России
12.06.17 09:03
«Зелёные» и ОНФ в честь Дня России провели субботник на горе Иремель
11.06.17 22:00
Под Уфой водитель погиб, опрокинув свою машину
11.06.17 21:41
В Уфу прибыла делегация из столицы Киргизии
11.06.17 21:29
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
11.06.17 21:02
Под Уфой пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали четыре человека
11.06.17 20:43
В Башкирии строительная фирма задолжала рабочим 13 миллионов рублей
11.06.17 20:40
Деревья возле международного аэропорта «Уфа» укоротили
11.06.17 20:34
В Уфе фирма не выплатила налоги на сумму свыше 23 миллионов рублей
11.06.17 20:18
В Зианчуринском районе ограбили деревенский клуб
11.06.17 20:13
В Башкирии ревнивец испортил машину "соперника"
11.06.17 20:08
Почта объявляет выходной
09.06.17 14:58
Ценам на бензин в Башкирии еще есть куда расти. А на дизтопливо – уже некуда
09.06.17 13:35
В Башкирии завершился основной период государственной итоговой аттестации
09.06.17 12:46
Судебные приставы республики подвели итоги работы за пять месяцев этого года
09.06.17 12:33
В Чекмагушевском районе ребенок пострадал, упав в яму
09.06.17 12:28
В Чишминском районе будут судить водителя, сбившего трёх пешеходов
09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
09.06.17 12:12
Болельщики «Салавата Юлаева» сыграют в футбол
09.06.17 11:58
Житель Уфы поджог комнату в коммунальной квартире
09.06.17 11:49
В Башкирии космос поставят на службу народному хозяйству
09.06.17 11:38
В Уфе злоумышленник обокрал квартиру знакомого за три литра водки
09.06.17 11:24
В центре Уфы сгорело двухэтажное здание
09.06.17 11:17
Ford отзывает 240 моделей Explorer
09.06.17 11:14
На улице Кувыкина в Уфе провалился грунт
09.06.17 11:05
В Уфе задержан водитель маршрутки без прав
09.06.17 10:54
В Башкирии водитель «семёрки» разбился в ДТП с «Калиной»
09.06.17 10:31
«Чистая Сакмара» продолжает свой путь
08.06.17 16:54
В Уфе стройфирма не платила зарплату, имея на счетах 10 миллионов рублей
08.06.17 16:46
После вмешательства прокуратуры водоканал погасил задолженность по зарплате
08.06.17 16:37
Белоречанин осужден за незаконный сбыт огнестрельного оружия
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