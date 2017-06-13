В Стерлибашевском районе грабитель напал на пенсионерку со шлангом от пылесоса

Женщина вынуждена была отдать ему 300 тысяч рублей.

В Стерлибашевском районе 43-сельчанин ворвался в дом к 66-летней женщине, схватил шланг от пылесоса и стал душить им соседку, требуя денег. Та вынуждена была отдать ему 300 тысяч рублей – всю наличность. После этого налетчик скрылся.

Полиция нашла его быстро, задержанный пояснил, что большую часть денег потратил на выпивку и сигареты.

На грабителя завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.