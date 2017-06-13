В выходные в республике утонули два человека

Один несчастный случай произошел в Белорецке, второй – в Белебеевском районе.

В праздники в республике утонули два человека. В минувшее воскресенье житель Белорецка, находясь в изрядном подпитии, купался на реке Белой в необорудованном месте. Уже с берега он упал в воду и не смог выплыть.

Второй случай произошел в этот же день на реке Усень вблизи д. Каин-Елга Белебеевского района. Житель Белебея ловил здесь рыбу, отдых закончился трагично, мужчина утонул. Его тело извлекли сегодня, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.