В Уфе закроют движение по улицам Мустая Карима и Амантая

13.06.17 Сегодня - Международный день распространения информации об альбинизме

13.06.17 В столице Башкирии открылся первый Банк донорского молока

13.06.17 Башкирия вошла в шестерку пилотных регионов по реализации проекта «Искусственная вентиляция легких в домашних условиях»

13.06.17 В Уфе 15 июня состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий

13.06.17 В Башкирии снова ожидаются штормовой ветер, дождь и гроза

13.06.17 В Уфе застройщик за свои деньги устранит провал грунта на Цюрупы

13.06.17 В Стерлитамаке пять человек отравились угарным газом во время пожара

13.06.17 В Башкирии во время селфи на крыше поезда девушку ударило током

13.06.17 В праздничные дни в Башкирии утонули два человека

13.06.17 В Башкирии проводится операция «Должник»

13.06.17 В Уфе с 14 по 16 июня пройдёт фестиваль беременных

13.06.17 Владимир Путин выйдет на «Прямую линию» с жителями России 15 июня