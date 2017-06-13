Башкирия вошла в пятёрку лучших регионов по подписке

Более 156 тысяч изданий выписали жители республики в ходе Всероссийской декады подписки с 11 по 21 мая, сообщает пресс-служба УФПС.

Это на 27 процентов больше, чем за аналогичную декаду прошлого года. По этому показателю Башкирия заняла пятое место после Алтайского края, Курганской и Оренбургской областей, а также Республики Марий Эл.

91,5 тысячи жителей Башкирии подписались на центральные издания, 57 тысяч – на районные и городские, более 7 тысяч – на республиканские.

До конца июня подписку на газеты и журналы можно оформить во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на сайте Почты России и с помощью мессенджера Viber.