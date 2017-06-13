Часть проспекта Октября в Уфе останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена 14 июня в ряде жилых домов по проспекту Октября, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Воды не будет с 10.30 до 17.30 в домах №№ 136/2, 138, 142/2, 142/3, 142/4. Холодное водоснабжение также будет отключено в домах по улице Российской, 80, 82/1,82/2, 84/1. Ограничения связаны с заменой запорной арматуры на водомерном узле.





В этот же день с 10.30 до 20.30 будет отключена холодная вода в домах по улице Шафиева, 6 и Зорге, 55 в связи с заменой пожарных гидрантов.