В Уфе водитель погрузчика признан виновным в гибели ребёнка

Суд признал 31-летнего мужчину виновным по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.

Днем 9 февраля в поселке Тимашево водитель погрузчика «Амкодор» убирал снег в жилом секторе возле детской площадки. В ходе работы образовалась насыпь снега, из-за которой водителю был закрыт обзор противоположной стороны. Когда он стал вываливать очередной ковш снега, то завалил им 11-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте от удушья.

Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы и удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 400 тысяч рублей.