Баймакское «Вдохновение» вдохновило Сочи

Здесь прошел международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», где образцовая вокальная студия из Баймака стала лауреатом третьей степени.

Впрочем, «Вдохновение» можно смело назвать победителем, ибо в его номинации первые два места так и никому не присудили. Более того, студийцы выступили на гала-концерте, куда из всех конкурсантов-вокалистов прошли только два номера. В личном певческом состязании воспитанница студии Камелия Арсланова «добыла» диплом первой степени, Лиза Овчинникова стала лауреатом третьей степени.

– На конкурс можно попасть только по именному приглашению, - рассказала «РБ» руководитель студии Светлана Утяева. – Для нас это не первое участие и неоднократно мы становились победителями именно Арт-фестиваля «Роза ветров». Наша Лейсян Байрамгулова именно в этом конкурсе в Праге заняла первое место.

Нынче студию представили четырнадцатилетняя Камелия Арсланова и тринадцатилетние Лиза Овчинникова, Камила Каримова, Юлия Лебедева и Азамат Заманов.

Образцовой вокальной студии «Вдохновение» при второй городской школе Баймака семнадцать лет. Ее воспитанники активно и весьма успешно участвуют во всевозможных конкурсах не только российского уровня. Дважды конкурсантами международных фестивалей они выезжали в Прагу, им аплодировали в Париже, Берлине.