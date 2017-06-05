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12.06.17 22:48
В Уфе состоялся гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество»
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12.06.17 | 22:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе состоялся гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество»
Сегодня, 12 июня, перед Государственным русским драматическим театром состоялся грандиозный гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество», который прошел в рамках крупнейшего международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».
Концерт открыл башкирский танец «Баит» в исполнении ансамбля народного танца «Ирандык». Зрители увидели яркие выступления эстонского и сербского народных ансамблей, академии танцев Шри-Ланки, музыкальной группы из Колумбии, китайское и корейское представление, южно-африканские танцы, мексиканский фольклорный балет, выступления исполнителей из Ирана и Казахстана, и, конечно же, артистов нашей республики. Также был исполнен совместный номер всех участников.
Гостей и жителей Уфы поприветствовала министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. Она поздравила собравшихся с Днем России, Днем города Уфы, Днем Салавата Юлаева.
«Значимые для нас праздники вместе с нами разделяют наши гости, которые прибыли к нам из одиннадцати стран мира. Они на протяжении шести дней дарили свое творчество всем жителям республики. Я уверена, что с нашими друзьями мы встретимся в скором времени, потому что, как уже известно, 1 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О проведении VI Всемирной фольклориады» в 2020 году в Уфе. Мы будем всегда вместе, ведь культура не имеет границ», – сказала министр культуры.
Затем гостям - участникам международного фестиваля «Бердэмлек» были вручены памятные подарки и дипломы.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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