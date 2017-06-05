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В Башкирии завершился международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество»
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12.06.17 | 22:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии завершился международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество»
Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество» проходил в Республике Башкортостан с 7 по 12 июня. Завершающей нотой фестиваля стал грандиозный гала-концерт, который прошел сегодня у Государственного русского драматического театра.
В республику приехали творческие коллективы из одиннадцати стран мира, в их числе Китай, Эстония, Индия, Южная Африка, Юная Корея. Впервые в «Бердэмлек» приняли участие коллективы из Колумбии, Ирана, Шри-Ланки, Сербии, Мексики - более двухсот артистов.
Яркие мероприятия фестиваля прошли на территории Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского, Белокатайского районов и Уфы. Вместе с зарубежными гостями на сцены поднимались лучшие самодеятельные коллективы этих районов.
«Для наших гостей мы организовали насыщенную программу, которая (помимо концертных туров) включала в себя вечера знакомств, посещение этно-деревень, театрализованные представления. Они смогли побывать на выставках изделий мастеров народных промыслов в Кигинском районе, сабантуе и республиканском конкурсе национального костюма «Хумай»в Мечетлинском районе, межрегиональном празднике русской песни и частушки в Белокатайском районе, на национальном башкирском фольклорном празднике «Салауат йыйыны» в Салаватском районе», - сообщила заместитель генерального директора Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева.
Справка
«Бердэмлек» («Содружество») – это крупномасштабный проект, который осуществляют министерство культуры Российской Федерации, Российский Дом народного творчества, министерство культуры Республики Башкортостан и Республиканский центр народного творчества.
Фестиваль проходит в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.) и подготовки к Всемирной Фольклориаде, которая состоится в 2020 году. Красочный и творческий проект является одним из шести международных фестивалей в России, который традиционно проходит под эгидой Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF).
В этом году «Бердэмлек» впервые прошел под эгидой CIOFF. В свою очередь, международный совет CIOFF выдвинул обязательные требования к этому празднику: первое – кавалькадное шествие участников «Содружества» в районах республики и Уфе, второе – выступления на открытом воздухе, третье – участие должны принять не менее пяти стран, и обязательно должны быть «вечера знакомств» гостей-участников с жителями республики. Все эти требования были с успехом выполнены.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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