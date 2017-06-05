#Башкирия-Михаил Бабич и Рустэм Хамитов приняли участие в открытии исторического парка
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12.06.17 22:18
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов приняли участие в открытии исторического парка
12.06.17 12:29
Уфа празднует День России
12.06.17 09:03
«Зелёные» и ОНФ в честь Дня России провели субботник на горе Иремель
11.06.17 22:00
Под Уфой водитель погиб, опрокинув свою машину
11.06.17 21:41
В Уфу прибыла делегация из столицы Киргизии
11.06.17 21:29
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
11.06.17 21:02
Под Уфой пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали четыре человека
11.06.17 20:43
В Башкирии строительная фирма задолжала рабочим 13 миллионов рублей
11.06.17 20:40
Деревья возле международного аэропорта «Уфа» укоротили
11.06.17 20:34
В Уфе фирма не выплатила налоги на сумму свыше 23 миллионов рублей
11.06.17 20:18
В Зианчуринском районе ограбили деревенский клуб
11.06.17 20:13
В Башкирии ревнивец испортил машину "соперника"
11.06.17 20:08
Почта объявляет выходной
09.06.17 14:58
Ценам на бензин в Башкирии еще есть куда расти. А на дизтопливо – уже некуда
09.06.17 13:35
В Башкирии завершился основной период государственной итоговой аттестации
09.06.17 12:46
Судебные приставы республики подвели итоги работы за пять месяцев этого года
09.06.17 12:33
В Чекмагушевском районе ребенок пострадал, упав в яму
09.06.17 12:28
В Чишминском районе будут судить водителя, сбившего трёх пешеходов
09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
09.06.17 12:12
Болельщики «Салавата Юлаева» сыграют в футбол
09.06.17 11:58
Житель Уфы поджог комнату в коммунальной квартире
09.06.17 11:49
В Башкирии космос поставят на службу народному хозяйству
09.06.17 11:38
В Уфе злоумышленник обокрал квартиру знакомого за три литра водки
09.06.17 11:24
В центре Уфы сгорело двухэтажное здание
09.06.17 11:17
Ford отзывает 240 моделей Explorer
09.06.17 11:14
На улице Кувыкина в Уфе провалился грунт
09.06.17 11:05
В Уфе задержан водитель маршрутки без прав
09.06.17 10:54
В Башкирии водитель «семёрки» разбился в ДТП с «Калиной»
09.06.17 10:31
«Чистая Сакмара» продолжает свой путь
08.06.17 16:54
В Уфе стройфирма не платила зарплату, имея на счетах 10 миллионов рублей
08.06.17 16:46
После вмешательства прокуратуры водоканал погасил задолженность по зарплате
08.06.17 16:37
Белоречанин осужден за незаконный сбыт огнестрельного оружия
08.06.17 16:20
Рустэм Хамитов встретился с официальной делегацией Саксонии
08.06.17 16:19
На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики
08.06.17 16:08
«Уфаоргсинтез» увеличил производство азота
08.06.17 16:06
В Ишимбае наказали конкурсного управляющего машзавода
08.06.17 15:29
В Нефтекамске осужден водитель-пьяница
08.06.17 15:26
Грабители, избившие пенсионерку в Башкирии, получили сроки
08.06.17 15:25
В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде
08.06.17 15:17
В Уфимском районе сельчане зверски убили собаку
08.06.17 15:14
Жителей Башкирии приглашают оценить работу муниципалитетов
08.06.17 14:57
Житель Башкирии осуждён за продажу нелицензионных программ
08.06.17 14:48
В Уфе в День города пройдет сабантуй
08.06.17 14:47
Болельщики назвали лучшего игрока ФК «Уфа»
08.06.17 14:27
В Уфе установили скульптуру лыжника
08.06.17 14:25
В Башкирии коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку
08.06.17 14:13
В Уфе перед судом предстанет главный инженер ЖЭУ
08.06.17 13:30
В Башкирии учебно-методическому центру малой авиации запретили перевозить пассажиров
08.06.17 13:09
В Башкирии будет создана НКО похоронного дела
08.06.17 12:03
Уфимка стала жертвой мошенников при покупке фотоаппарата
08.06.17 11:58
Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин осужден на 3,5 года за махинации с землей
08.06.17 11:56
В Башкирии подскочили цены на картофель и овощи
08.06.17 11:49
В Салаватском районе директор рынка уволен за создание фирмы
08.06.17 11:36
В Башкирии иномарка загорелась после столкновения с гаражом
08.06.17 11:02
Башкирии отдадут детский санаторий в Крыму
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