Под Уфой водитель погиб, опрокинув свою машину

11.06.17 Сегодня - День работников легкой промышленности

11.06.17 Этим летом в Башкирии будут работать 98 загородных оздоровительных лагерей

11.06.17 Фонду развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии подтвердили высокий рейтинг

11.06.17 В столице Башкирии открылся первый Банк донорского молока

11.06.17 Для пляжа Аслыкуль в Башкирии купят песок на 1,2 млн рублей

11.06.17 В Башкирии первые результаты ЕГЭ 2017 года станут известны не ранее 13 июня

11.06.17 Дюртюлинец пострадал, спасая щенка из колодца

11.06.17 Башкирия вошла в шестерку пилотных регионов по реализации проекта «Искусственная вентиляция легких в домашних условиях»

11.06.17 В Уфе ребенок провалился в яму в батутном центре

11.06.17 В Бирском районе дотла сгорела ферма

11.06.17 В Учалах заработал новый светомузыкальный фонтан

11.06.17 В Уфе вандалы сломали спортивные уличные тренажеры

11.06.17 Под Уфой опрокинулась легковушка, водитель погиб