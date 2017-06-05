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11.06.17 | 21:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфу прибыла делегация из столицы Киргизии
Сегодня в Уфу с рабочим визитом прибыла делегация из Бишкека во главе с председателем городского кенеша Канатбеком Музуралиевым, сообщает пресс-служба городской администрации.
Гости Уфы ознакомились с работой горзеленхоза и спецавтохозяйства по уборке города, а также посетили ряд инфраструктурных объектов, среди которых новый Затонский мост и площадка строительства второй очереди набережной реки Белой в районе монумента Дружбы.
Уфа была выбрана депутатами Бишкекского кенеша не случайно. В развитии столиц Башкортостана и Киргизии много общего. Оба города активно застраиваются, население Бишкека приближается к миллиону, стоят задачи модернизации транспортной инфраструктуры.
- Опыт муниципальных предприятий сферы ЖКХ Уфы нам интересен, как с точки зрения организации труда, так и с позиции кадровых решений. У вас сильные менеджеры управляют городскими предприятиями, работает опытная команда, - отметили гости Уфы.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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