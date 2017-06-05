В Уфу прибыла делегация из столицы Киргизии

Сегодня в Уфу с рабочим визитом прибыла делегация из Бишкека во главе с председателем городского кенеша Канатбеком Музуралиевым, сообщает пресс-служба городской администрации.

Гости Уфы ознакомились с работой горзеленхоза и спецавтохозяйства по уборке города, а также посетили ряд инфраструктурных объектов, среди которых новый Затонский мост и площадка строительства второй очереди набережной реки Белой в районе монумента Дружбы.

Уфа была выбрана депутатами Бишкекского кенеша не случайно. В развитии столиц Башкортостана и Киргизии много общего. Оба города активно застраиваются, население Бишкека приближается к миллиону, стоят задачи модернизации транспортной инфраструктуры.

- Опыт муниципальных предприятий сферы ЖКХ Уфы нам интересен, как с точки зрения организации труда, так и с позиции кадровых решений. У вас сильные менеджеры управляют городскими предприятиями, работает опытная команда, - отметили гости Уфы.