В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт

12.06.17 Сегодня - День России

12.06.17 Сегодня - День города Уфы

12.06.17 В столице Башкирии открылся первый Банк донорского молока

12.06.17 В Башкирии первые результаты ЕГЭ 2017 года станут известны не ранее 13 июня

12.06.17 Башкирия вошла в шестерку пилотных регионов по реализации проекта «Искусственная вентиляция легких в домашних условиях»

12.06.17 В Учалах заработал новый светомузыкальный фонтан

12.06.17 На трассе Уфа–Нагаево произошло ДТП: пострадали четыре человека

12.06.17 В Уфе машина «скорой помощи» врезалась в троллейбус

12.06.17 В Башкирии хулиган избил и обокрал мужчину, который помогал его беременной жене

12.06.17 В Уфе с облицовки жилого дома падают кирпичи

12.06.17 В Уфе 15 июня состоится ярмарка вакансий для промышленных предприятий