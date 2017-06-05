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11.06.17 | 20:18 НОВОСТИ | Архив новостей
В Зианчуринском районе ограбили деревенский клуб
Грабителями оказались трое молодых ребят в возрасте от 18 до 20 лет, хорошо погулявшие до этого в районном центре, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Приехав в родную деревню Новопетровское, молодые люди не спешили расходится по домам. Выпив пива возле деревенского клуба, ребята решили заглянуть внутрь. Сломав дверь ударом ноги, молодые люди начали одну за другой с помощью топора взламывать двери помещений. Они вытащили из клуба два ноутбука, три принтера, фотоаппарат и монитор. Все украденное вывезли в заброшенный домик.
Пропажу имущества обнаружили утром сотрудники и обратились в полицию. Оперативники задержали злоумышленников, возбуждено уголовное дело.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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