В Башкирии ревнивец испортил машину "соперника"

Поплатился житель Кармаскалинского района исключительно по доброте душевной: год назад он подвез беременную женщину в больницу, а узнавший об этом и приревновавший муж решил отомстить водителю.

Вместе с односельчанином он выследил 40-летнего мужчину, когда тот приехал в гости в село Акбердино Иглинского района. Но долго засидеться в гостях ему не дали. Поздно вечером он услышал шум и заметил возле своего авто двух молодых людей, они к тому времени успели повредить ручки машины и исписать нецензурными выражениями капот.

Ночные хулиганы избили выбежавшего на улицу хозяина машины и отобрали деньги. Когда они скрылись, потерпевший обратился в полицию. Оперативники задержали подозреваемых. Одним из них оказался ранее судимый 27-летний супруг той женщины, которой помог добрый водитель.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.