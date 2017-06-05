Почта объявляет выходной

12 июня 2017 года для всех почтовых отделений республики объявлен выходным. Доставка почтовых отправлений, периодики и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот день осуществляться не будет.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с республиканским отделением Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение, сообщает главный специалист по корпоративным коммуникациям Борис Слуцкий.

13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.