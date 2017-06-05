«Зелёные» и ОНФ в честь Дня России провели субботник на горе Иремель

Активисты регионального отделения партии «Зеленые» и Общероссийского народного фронта провели субботник на горе Иремель. Акция по уборке мусора приурочена к празднованию Дня России. Таким образом участники постарались привлечь внимание к охране окружающей среды и особо охраняемых природных территорий в республике.

- Казалось бы, большинство туристов, посещающих гору Иремель, - это люди культурные, духовные, уважающие природу. Но и среди них, к сожалению, есть те, кто не считает нужным убирать за собой и оставлять в чистоте и первозданном виде то место, где они только гости. «Зеленые» убеждены, что экологическое образование, которое подразумевает бережное отношение, начинается с детей. Надеемся, что объявленное Президентом России Владимиром Путиным Десятилетие детства объединит всех сторонников защиты окружающей среды, и мы сможем воспитать поколение тех, кто в душе будет экологом, - прокомментировала заместитель председателя комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер республиканского движения «Зеленые» Руфина Шагапова.

Напомним, гора Иремель расположена на границе Белорецкого и Учалинского районов Башкортостана. Это один из самых ценных участков Южного Урала, состоит из горы Большой Иремель (1582,3 метра) и Малый Иремель (1449,4 метра). Здесь находятся более 20 видов растений и животных, которые занесены в Красные книги России и Башкортостана. Памятник природы республиканского значения «Гора Иремель» утвержден в 1965 году. Его площадь составляет 5 980 га.