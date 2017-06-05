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09.06.17 | 14:58 НОВОСТИ | Архив новостей
Ценам на бензин в Башкирии еще есть куда расти. А на дизтопливо – уже некуда
Бензин в республике оказался дешевле среднероссийского уровня на 82 копейки за литр, выяснил Росстат, проанализировав динамику за последнюю неделю. На 62 копейки он дешевле, чем в Приволжском округе.
АИ-92 стоит у нас 36,22 рубля. Сравните: в среднем по стране – 36,69 рубля, в ПФО -36,51 рубля. Дешевле, чем у нас, в Приволжье 92-го бензина нет нигде. Зато самый дорогой оказался в Кировской области -37,06 рубля.
Самый дешевый АИ-95 в Пензенской области – 39,13 рубля. У нас он стоит 39,33 рубля. Самым дорогим заправляются саратовцы – по 40,01 рубля.
С дизтопливом картина получается обратная: у нас оно дороже, чем в среднем по России, не говоря уже о Приволжском округе – 38,28 рубля против 37,84 рубля и 37,54 рубля соответственно.
Автор: Эльза ХОРЕВА
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