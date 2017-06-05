Судебные приставы республики подвели итоги работы за пять месяцев этого года

Региональное УФССП занимает седьмое место в стране по объему работы.

Судебные приставы республики подвели итоги работы за пять месяцев текущего года. За это время они взыскали 6,4 млрд руб., арестовали имущества на 4,3 млрд. руб. и передали взыскателям около 450 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по всем категориям исполнительных производств прослеживается положительная динамика, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, к административной ответственности было привлечено около восьми тысяч человек, 760 граждан арестовано, две тысячи должников направлены на обязательные работы, остальным назначены штрафы. Дознаватели управления возбуждили 780 уголовных дел. Всего в структурных подразделениях ведомства на исполнении находится 1,2 млн. производств.

Согласно итогам, по объему работы республиканское УФССП занимает седьмое место в стране.