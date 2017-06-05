В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате

Причитающееся вознаграждение за труд было выплачено сотрудникам МУП «Аскинские тепловые сети».

Компания не выплатила за проделанный труд в апреле около 350 тысяч рублей 28 работникам. В качестве оправдания организация сослалась на затруднительное финансовое положение и отсутствие оплаты по контрактам. Люди обратились в прокуратуру.

Прокурор обратился в суд за взысканием денег в принудительном порядке. Кроме того, директору компании был выписан штраф в 10 тысяч рублей. На данный момент заявители получили просроченное вознаграждение за труд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.