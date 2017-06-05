Житель Уфы поджог комнату в коммунальной квартире

В ней он проживал раньше и пробрался туда по старой памяти.

В феврале этого года житель Уфы принял изрядную дозу спиртного, а затем через окно проник в комнату в коммунальной квартире в Орджоникидзевском районе города, где проживал ранее. Затем мужчина испугался и решил замести следы своего пребывания в жилище. Для этого он пождег пластиковые стаканчики, а когда огонь распространился, скрылся с места преступления.

Огонь повредил мягкую мебель, шкафы, двери, внутреннюю отделку комнаты и предметы домашнего обихода. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину, его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевших в полном объеме взыскан ущерб, сообщает Верховный суд республики.