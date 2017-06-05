После вмешательства прокуратуры водоканал погасил задолженность по зарплате

08.06.17 Сегодня - День социального работника в России

08.06.17 Сегодня - Всемирный день петербургских котов и кошек

08.06.17 Сегодня - Всемирный день океанов

08.06.17 В Уфе создана Ассоциация городских телерадиовещателей

08.06.17 Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Башкирии на уровне «BBB-»

08.06.17 Этим летом в Башкирии будут работать 98 загородных оздоровительных лагерей

08.06.17 Башкирия оказалась вне рейтинга регионов, страдающих от ожирения

08.06.17 Фонду развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии подтвердили высокий рейтинг

08.06.17 В столице Башкирии открылся первый Банк донорского молока

08.06.17 Для пляжа Аслыкуль в Башкирии купят песок на 1,2 млн рублей

08.06.17 В Башкирии первые результаты ЕГЭ 2017 года станут известны не ранее 13 июня

08.06.17 В Стерлитамаке мужчина разделся догола в магазине

08.06.17 Дюртюлинец пострадал, спасая щенка из колодца